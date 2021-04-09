تواصل المعارك المحتدمة في ”الكسارة“.. فرار مليشيا الحوثي بعد سقوط العشرات

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 877

تواصلت المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب، الجمعة 9 أبريل/نيسان، وسط خسائر بشرية وأخرى مادية للمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وبحسب موقع وزارة الدفاع “سبتمبر نت” فإن "مواجهات شرسة خاضها الجيش صباح اليوم الجمعة، بعد محاولة مجاميع تابعة للمليشيا الانقلابية، للهجوم واستعادة مواقع خسرتها".

وأوضح أن الجيش تمكن من إفشال محاولة المجاميع من عناصر الحوثي الإرهابية، وسقوط ما يقارب من 30 عنصراً وإصابة آخرين، مشيرا الى ان من بقي من العناصر لاذت بالفرار من أمام أبطال الجيش والمقاومة.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف تعزيزات وآليات للمليشيا، كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.