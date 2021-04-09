حقيقة زواج الفنانة أصالة من برلماني عربي

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حسم الصحفي اللبناني ربيع هنيدي، الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، حول زواج المطربة السورية أصالة نصري من النائب في البرلمان المصري أحمد عبد المجید.

وتقدم الصحفي بالتهنئة للمطربة السورية، بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، مؤكدًا صحة هذا الخبر، قائلا: ”أبارك شخصيا للأخت الصديقة النجمة أصالة قرار ارتباطها بالبرلماني الراقي أحمد عبد المجيد. لهما كل التقدير.. وألف مبروك“.

يشار إلى أن الفنانة السورية كانت قد ترزوجت في السابق مرتين، الأولى كانت من أیمن الذھبي وأنجبت منه ابنتھما شام في عام 1992، وابنھما خالد في عام 1998، إلا أنھما انفصلا عام 2005.

أما الزواج الثاني لأصالة، فكان من المخرج طارق العریان في 2006، وأنجبت منه ”توأم“ هما آدم وعلي، وأعلنا انفصالھما في مطلع عام 2020.