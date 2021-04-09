حقيقة زواج الفنانة أصالة من برلماني عربي السفير البريطاني يكشف للمجتمع الدولي والمحلي عن الطريقة الحاسمة لإيقاف النفوذ الإيراني في اليمن مندوب اليمن يفتح جرائم الألغام الحوثية في مجلس الامن ويكشف أرقاما وحقائق مخيفة تعرف على أول زعماء عرب يعزون ملكة بريطانيا في وفاة زوجها أخيرا مبابي يحسم أمره ويبلغ سان جيرمان بقراره النهائي بشأن مستقبله رسميا.. تشغيل ثالث أكبر مطارات اليمن بعد 5 سنوات توقف بسبب الإمارات ليس انجليزيا ونفي مع عائلته وعمره سنة.. ما لا تعرفه عن الأمير فيليب وقصة زواجه بملكة بريطانيا وعن ماذا تخلى لأجلها ملكة بريطانيا إليزابيث تعلن وفاة زوجها عن عمر ناهز الـ 100 وزير الداخلية السعودي يوجه رساله هامة للشعب السعودي وكل سكان المملكة ”معين عبدالملك“ يلتقي ”بن سلمان“ بحثاً عن دعم اقتصادي وتنموي لحكومته
قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، الجمعة، إن دور إيران في البلاد يقتصر على إثارة المشاكل.
وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» أن تقليص النفوذ الإيراني في اليمن لن يتحقق إلا بوقف الحرب والاقتتال بين أطراف الصراع، مبيناً أن دور طهران يقتصر على إثارة المشاكل فقط في البلاد.
وذكر أن اليمنيين بمن فيهم الحوثيون، سيدركون لاحقاً أن أهداف إيران كانت فقط إثارة المشاكل في اليمن ، مجدداً اعتقاده بإمكانية فصل الحوثيين عن إيران.
ولفت إلى أن «هنالك العديد من الآراء حول إيران في اليمن، البعض يقول الإيرانيون لديهم نفوذ لدى الحوثيين لكنهم لا يتحكمون في الجماعة».
فيما يقول آخرون إن الحوثيين ينفذون كل ما تمليه عليهم إيران. وتابع قائلاً «لكن أمراً واحداً يبدو واضحاً وهو أنه طالما استمرت الحرب فإن النفوذ الإيراني سوف يزداد في اليمن».
ولذلك «فإن الأمر الضروري الآن هو إيقاف الحرب» بحسب مايكل آرون الذي أضاف «فقط عندما يتوقف القتال فسيكون من الممكن البدء في تقليص النفوذ الإيراني، وسيكون من الواضح أن السعودية هي الصديق الحقيقي لليمن».