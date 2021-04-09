السفير البريطاني يكشف للمجتمع الدولي والمحلي عن الطريقة الحاسمة لإيقاف النفوذ الإيراني في اليمن  

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، الجمعة، إن دور إيران في البلاد يقتصر على إثارة المشاكل.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» أن تقليص النفوذ الإيراني في اليمن لن يتحقق إلا بوقف الحرب والاقتتال بين أطراف الصراع، مبيناً أن دور طهران يقتصر على إثارة المشاكل فقط في البلاد.

وذكر أن اليمنيين بمن فيهم الحوثيون، سيدركون لاحقاً أن أهداف إيران كانت فقط إثارة المشاكل في اليمن ، مجدداً اعتقاده بإمكانية فصل الحوثيين عن إيران.

ولفت إلى أن «هنالك العديد من الآراء حول إيران في اليمن، البعض يقول الإيرانيون لديهم نفوذ لدى الحوثيين لكنهم لا يتحكمون في الجماعة».

فيما يقول آخرون إن الحوثيين ينفذون كل ما تمليه عليهم إيران. وتابع قائلاً «لكن أمراً واحداً يبدو واضحاً وهو أنه طالما استمرت الحرب فإن النفوذ الإيراني سوف يزداد في اليمن».

ولذلك «فإن الأمر الضروري الآن هو إيقاف الحرب» بحسب مايكل آرون الذي أضاف «فقط عندما يتوقف القتال فسيكون من الممكن البدء في تقليص النفوذ الإيراني، وسيكون من الواضح أن السعودية هي الصديق الحقيقي لليمن».