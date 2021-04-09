تعرف على أول زعماء عرب يعزون ملكة بريطانيا في وفاة زوجها

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في أول ردود الفعل العربية على وفاة الأمير فيليب دوق أدنبره، بعث قادة الإمارات وعمان والبحرين وقطر رسائل تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة زوجها.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أعرب في برقية التعزية عن "خالص تعازيه و صادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها راجيا لها جميل الصبر وحسن العزاء".
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية".
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة زوجها الأمير فيليب.
وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية بوفاة قرينها الأمير فيليب دوق إدنبرة، معربا عن "خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحبة الجلالة وحكومة وشعب بريطانيا الصديق، راجيا الرحمة للفقيد وللأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".
وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية إلى ملكة المملكة المتحدة في وفاة الأمير فيليب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.