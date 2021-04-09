حقيقة زواج الفنانة أصالة من برلماني عربي السفير البريطاني يكشف للمجتمع الدولي والمحلي عن الطريقة الحاسمة لإيقاف النفوذ الإيراني في اليمن مندوب اليمن يفتح جرائم الألغام الحوثية في مجلس الامن ويكشف أرقاما وحقائق مخيفة تعرف على أول زعماء عرب يعزون ملكة بريطانيا في وفاة زوجها أخيرا مبابي يحسم أمره ويبلغ سان جيرمان بقراره النهائي بشأن مستقبله رسميا.. تشغيل ثالث أكبر مطارات اليمن بعد 5 سنوات توقف بسبب الإمارات ليس انجليزيا ونفي مع عائلته وعمره سنة.. ما لا تعرفه عن الأمير فيليب وقصة زواجه بملكة بريطانيا وعن ماذا تخلى لأجلها ملكة بريطانيا إليزابيث تعلن وفاة زوجها عن عمر ناهز الـ 100 وزير الداخلية السعودي يوجه رساله هامة للشعب السعودي وكل سكان المملكة ”معين عبدالملك“ يلتقي ”بن سلمان“ بحثاً عن دعم اقتصادي وتنموي لحكومته
حسم النجم الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه النهائي، وأبلغ إدارة ناديه بقراره بخصوص مستقبله في الموسم المقبل.
وأبدى اللاعب البالغ 22 عاما، رغبته الصريحة في مغادرة النادي في يونيو المقبل، وفقا لما أكدته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، حيث يرغب مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأفاد الصحفي مانو كارينيو، من الإذاعة الإسبانية بأن اللاعب قرر بشكل نهائي الانضمام للملكيالذي يعمل على الجمع بينه وبين إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل أيضا.
وأكدت كادينا سير أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعمل على جلب الثنائي مبابي وهالاند مهما كلفه الأمر.
من جانبها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب على اتصال مستمر مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد خلال الفترة الماضية.
وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في يونيو 2022 وسط محاولات مستمرة من باريس لإقناعه بالاستمرار وعدم الرحيل عن النادي.