أخيرا مبابي يحسم أمره ويبلغ سان جيرمان بقراره النهائي بشأن مستقبله

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حسم النجم الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه النهائي، وأبلغ إدارة ناديه بقراره بخصوص مستقبله في الموسم المقبل.

وأبدى اللاعب البالغ 22 عاما، رغبته الصريحة في مغادرة النادي في يونيو المقبل، وفقا لما أكدته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، حيث يرغب مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفاد الصحفي مانو كارينيو، من الإذاعة الإسبانية بأن اللاعب قرر بشكل نهائي الانضمام للملكيالذي يعمل على الجمع بينه وبين إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل أيضا.

وأكدت كادينا سير أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعمل على جلب الثنائي مبابي وهالاند مهما كلفه الأمر.

من جانبها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب على اتصال مستمر مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في يونيو 2022 وسط محاولات مستمرة من باريس لإقناعه بالاستمرار وعدم الرحيل عن النادي.