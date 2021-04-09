رسميا.. تشغيل ثالث أكبر مطارات اليمن بعد 5 سنوات توقف بسبب الإمارات

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دشن ،اليوم الجمعة، الرحلات الجوية، عبر مطار الريّان الدولي بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت(شرق اليمن).

ويعد الريان ثالث اكبر المطارات اليمنية ، وتأتي اعادة تشغيله، بعد فترة توقف دامت قرابة خمسة أعوام.

واوضحت مسؤولة قطاع النقل الجوي بوزارة النقل ديما عبدالقوي ان اعادة افتتاح المطار وتدشين شركة الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الداخلية عبر المطار، تمثل خطوة هامة في اطار جهود واهتمام الوزارة لإعادة تحديث وتطوير قطاع النقل ضمن خطة تشمل أيضا اعادة تطوير مطار عدن الدولي بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وكان رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد ومدير منطقة اليمنية بمحافظة عدن اكدا الحرص على اعادة تشغيل كافة المطارات في المناطق المحررة والتي من شأنها تخفيف معاناة المسافرين وخاصة المرضى وكبار السن والاطفال.

يشار الى ان القوات الاماراتية بحضرموت احتلت المطار منذ العام 2015 ومنعت الحكومة الشرعية من اعادة تشغيله، في عدة مرات.

والسبت الماضي أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، عن استئناف الرحلات الجوية من مطار الريّان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اعتبارا من يوم 9 أبريل الجاري.

وبيّنت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان لها، في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن العمل سيكون من وإلى مطار الريان الدولي خط الرحلة ذهابا وإيابا "عدن – الريان – سقطرى" و "سقطرى – الريان – عدن".

‏ وفيما يتعلق بالرحلات الدولية، قالت الخطوط اليمنية إنه سيتم وضع برنامج للرحلات الخارجية من مطار الريان أسوه بمطار عدن وسيئون قريبا، دون الإشارة إلى تاريخ محدد.