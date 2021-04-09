ملكة بريطانيا إليزابيث تعلن وفاة زوجها عن عمر ناهز الـ 100 وزير الداخلية السعودي يوجه رساله هامة للشعب السعودي وكل سكان المملكة ”معين عبدالملك“ يلتقي ”بن سلمان“ بحثاً عن دعم اقتصادي وتنموي لحكومته وزارة الصحة تناقش الاستعدادات لحملة التحصين ضد ”كورونا“ دراسة تحذر: هذا ما يفعله الدايت في هرمون الذكورة إسرائيل تحتفي بـ"بطل مصري" أنقذ اليهود من نيران النازية رامز جلال يخرج عن صمته ويكشف حقيقة برنامجه الرمضاني القادم ولي العهد السعودي يكشف عن مشاريع عملاقة ستحول المملكة إلى مركز عالمي للطاقة شركة نايك تطور حذاء رياضيا بمواصفات ثورية (فيديو) الصين تعيد تشكيل قواتها المسلحة على شكل وحدات ضاربة وتسعى للوصول إلى القوة المدمرة . فيديو
أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.
وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".
ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عاما.
وسبق أن نقل الأمير فيليب الذي كان سيحتفل في 10 يونيو القادم بعيد ميلاده الـ100، إلى مستشفى لندني لعدة أيام في فبراير الماضي.