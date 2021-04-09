ملكة بريطانيا إليزابيث تعلن وفاة زوجها عن عمر ناهز الـ 100

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.

وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".

ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عاما.

وسبق أن نقل الأمير فيليب الذي كان سيحتفل في 10 يونيو القادم بعيد ميلاده الـ100، إلى مستشفى لندني لعدة أيام في فبراير الماضي.