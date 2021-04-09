وزير الداخلية السعودي يوجه رساله هامة للشعب السعودي وكل سكان المملكة ”معين عبدالملك“ يلتقي ”بن سلمان“ بحثاً عن دعم اقتصادي وتنموي لحكومته وزارة الصحة تناقش الاستعدادات لحملة التحصين ضد ”كورونا“ دراسة تحذر: هذا ما يفعله الدايت في هرمون الذكورة إسرائيل تحتفي بـ"بطل مصري" أنقذ اليهود من نيران النازية رامز جلال يخرج عن صمته ويكشف حقيقة برنامجه الرمضاني القادم ولي العهد السعودي يكشف عن مشاريع عملاقة ستحول المملكة إلى مركز عالمي للطاقة شركة نايك تطور حذاء رياضيا بمواصفات ثورية (فيديو) الصين تعيد تشكيل قواتها المسلحة على شكل وحدات ضاربة وتسعى للوصول إلى القوة المدمرة . فيديو قوات ”الشرعية“ تدحر الحوثيين في ”الكسارة“
طالب وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أفراد المجتمع باستشعار المسؤولية، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد..
وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده".
وختم بقوله: "واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه". وأعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الخميس تسجيل 902 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة لانتشار الفيروس منذ أغسطس 2020،
حيث وصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 395 ألفا و854 حالة، بينها 7468 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة. وقالت الصحة السعودية إن أكثر من 44 في المائة من الإصابات الجديدة سجلت في منطقة الرياض بـ402 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ163 حالة والشرقية 155 حالة في ما يعتبر أعلى حصيلة إصابات منذ 9 أشهر.
وارتفعت حالات الشفاء في المملكة لتصل إلى 381 ألفا و658 حالة، بعد تعافي 469 حالة، أما حالات الوفاة فقد ارتفعت إلى 6728 وفاة بعد تسجيل 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.