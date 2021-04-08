وزارة الصحة تناقش الاستعدادات لحملة التحصين ضد ”كورونا“

الخميس 08 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ناقشت لجنة التنسيق الوطني للقاح كورونا (كوفيد-19) خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس 8 أبريل/نيسان، برئاسة وزير الصحة والسكان رئيس اللجنة الدكتور قاسم بحيبح، الاستعدادات لتنفيذ الوزارة حملة التحصين ضد فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة، أهمية التوعية المجتمعية وحشد الطاقات لإنجاح حملة التحصين، داعية الجانب الإعلامي والتوعوي إلى لعب الدور الفاعل لإنجاح الحملة من خلال التشبيك مع وسائل الإعلام المختلفة وتعزيز الدور الإيجابي لأئمة وخطباء المساجد في التوعية والارشاد بأهمية اللقاح ونجاعته في مجابهة جائحة كورونا.

وأوصت اللجنة، بضرورة إدراج قوائم العاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية ضمن قوائم المطلوب تحصينها في الدفعة الأولى، كما أقرت الرفع السريع بقوائم الحجاج اليمنيين لترتيب تحصينهم في الأوقات والمواعيد المناسبة.

وأكد وزير الصحة، أهمية الدور الفاعل للوزارات والقطاعات من شركاء الصحة في الإسهام بنجاح حملة التحصين التي تعمل الوزارة على الإعداد والهيئة لها، مشددا على تعزيز عمل التثقيف والتوعية ونشر الرسالة الهادفة حول فيروس كورونا والتوعية بأهمية اللقاح، وأن تتحري الأجهزة الإعلامية الدقة والمصداقية في نقل المعلومة.

كما اطلعت اللجنة من وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع لقاح كورونا الدكتور علي الوليدي، على الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ حملة اللقاح ضد كورونا وإجراءات الحصول على حصة بلادنا من اللقاح والتدريب والتأهيل للكادر الصحي المقرر مشاركته في تنفيذ الحملة وحصة كل محافظة من اللقاح والفئات المستهدفة.

فيما استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان نائب مدير المشروع الدكتور مصلح التوعلي، آليات التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والتنسيق في مجالات التوعية والوعظ في سبيل إنجاح الحملة.

ومن جهته تطرق رئيس اللجنة العلمية الدكتور خالد زين، إلى الترتيبات والدراسات التي تمت للحصول على لقاح استرانيزيكا وكيفية استلامه وعملية التبريد الخاصة به وملائمتها للقاح وتوفر سلسلة التبريد والخزن في كل المستويات وملائمة اللقاح ومأمونيته.

بدورهم أكد ممثلو الوزارات والقطاعات باللجنة، مؤازرتهم ودعمهم للوزارة لإنجاح الحملة التي باتت ضرورة ملحة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.