دراسة تحذر: هذا ما يفعله الدايت في هرمون الذكورة

الخميس 08 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حذرت دراسة جديدة من أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تقلل من مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال (التستوستيرون)، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر مجموعة كاملة من المشاكل الصحية لهم.

يقول باحثون بريطانيون من جامعة ورسستر في دراستهم المنشورة في مجلة "Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology" إن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومرض ألزهايمر.

وفي عينة من 206 رجال يبلغ متوسط عمرهم 46 عاما، وجد خبراء التغذية في الجامعة أن الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تخفض مستويات هرمون التستوستيرون بمعدل 10 إلى 15%.

وووجد الخبراء أن انخفاض هرمون التستوستيرون كان أعلى بالنسبة للرجال الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا منخفض الدهون، لنسبة تصل إلى 26%.

ووضعت هذه الاختبارات الرجال في البداية على نظام غذائي غني بالدهون، يتكون من 40% من الدهون، ثم نقلتهم بعد ذلك إلى نظام غذائي منخفض الدهون (20% من الدهون) لتقليل هرمون التستوستيرون كنسبة مئوية.

وربط الباحثون نتائجهم بدراسات مماثلة أجريت على البشر والفئران، ووجدوا أن تناول كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة قد يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون.

وعادة ما تحتوي الأنظمة الغذائية قليلة الدسم في الغالب على أطعمة من الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك والفواكه والخضروات والبقوليات، وفي حين أن هذه خيارات صحية، فإن الخبراء يؤكدون على أهمية تضمين الدهون في النظام الغذائي للرجال، وهي الموجودة في اللحوم والمكسرات ومنتجات الألبان، مثل الجبن والحليب.

كما لفت العلماء معدو الدراسة الحديثة إلى أنه يجب أن يستهلك الرجال الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة بشكل مثالي، والتي توجد في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، من أجل زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.

لكن ينصحون في نفس الوقت بعدم المبالغة في تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة واللحوم الدهنية والحلويات، مثل الكعك والمعجنات.

والتستوستيرون هو هرمون الذكورة، ويصنع في الغالب داخل الخصيتين، وكذلك في الغدد الكظرية القريبة من الكلى.

وتعد مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية أساسية للأداء الرياضي للرجال والصحة العقلية والصحة الجنسية.

كما اكتشفت الدراسة أيضا أن الرجال من أصل أوروبي قد يعانون من انخفاض أكبر في هرمون التستوستيرون، بسبب استجابتهم لنظام غذائي قليل الدسم.

وارتبطت مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة بالفعل بتقليل مخاطر الأمراض المزمنة والوفيات، إذ ذكرت دراسة أجريت في عام 200 أن فريق من الباحثين من جامعة كامبريدج أفاد بوجود صلة بين انخفاض هرمون التستوستيرون وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.