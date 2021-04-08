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نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة شخص وصفته بأنه "بطل مصري" أنقذ عائلة يهودية من براثن النازية.
ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء اليوم الخميس، أكدت من خلالها احتفاء إسرائيل بالبطل المصري الدكتور محمد حلمي، الذي أنقذ عائلة يهودية من براثن النازية بإخفائها طيلة فترة المحرقة.
وأفادت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، بأن إسرائيل كرمت محمد حلمي لإنقاذه يهودا، وليصبح بذلك أول عربي يتم تكريمه بلقب "الشرفاء بين الأمم"، وهو اللقب الذي يحظى به الأشخاص من غير اليهود ممن قاموا بإنقاذ يهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وتحيي إسرائيل اليوم الخميس ذكرى ضحايا الهولوكوست ومن لقوا حتفهم العام الماضي بجائحة كورونا، حيث دوّت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد لمدة دقيقتين، حيث توقف المشاة وحركة السير.