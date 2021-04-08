دراسة تحذر: هذا ما يفعله الدايت في هرمون الذكورة إسرائيل تحتفي بـ"بطل مصري" أنقذ اليهود من نيران النازية رامز جلال يخرج عن صمته ويكشف حقيقة برنامجه الرمضاني القادم ولي العهد السعودي يكشف عن مشاريع عملاقة ستحول المملكة إلى مركز عالمي للطاقة شركة نايك تطور حذاء رياضيا بمواصفات ثورية (فيديو) الصين تعيد تشكيل قواتها المسلحة على شكل وحدات ضاربة وتسعى للوصول إلى القوة المدمرة . فيديو قوات ”الشرعية“ تدحر الحوثيين في ”الكسارة“ لماذا سيغيب أفضل لاعب في العالم عن لقاء الرد أمام سان جيرمان اللواء سلطان العرادة يستقبل مبعوثا دوليا جديدا يصل مأرب لأول مرة بايدن يكشف اليوم عن خطة جديدة تتضمن 6 إجراءات
قرر الفنان المصري رامز جلال، أن يخرج عن صمته بعد كافة الأخبار المتداولة بشأن اسم برنامجه للمقالب، و الذي تقرر أن يقدمه في شهر رمضان المرتقب 2021.
ونشر رامز جلال إعلانا جديدا خاصا ببرنامجه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) معلنا عن اسم برنامجه "رامز عقله طار"، وفق (سبوتنيك بالعربي).
وظهر رامز جلال في صورة البوستر وهو بشعر أحمر، ويرتدي خواتم في يده تحمل حروف اسمه، وأمسك بيده الثانية "فانوسًا" باعتباره مرتبطًا بمناسبة شهر رمضان، بينما يظهر على البوستر رجل يقع من مكان مرتفع، وذلك لرفع منسوب التشويق لدى الجمهور بشأن فكرة البرنامج.
وكتب رامز جلال تعليقا على البوستر قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتممها علي خير ويكملها بالستر( #رامزعقله طار ) على MBC مصر إن شاء الله".
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