قوات ”الشرعية“ تدحر الحوثيين في ”الكسارة“

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تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس 8 أبريل/نيسان، من دحر مليشيا الحوثي الإرهابية من عدة مواقع في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب وتكبيدها خسائر في عتادها والأرواح.
جاء ذلك إثر هجوم معاكس قامت به قوات الجيش، على مواقع المليشيا، في الكسارة، لتسفر المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
ودمرت مدفعية الجيش الوطني 3 أطقم تابعة للمليشيا وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.
كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.