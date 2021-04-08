لماذا سيغيب أفضل لاعب في العالم عن لقاء الرد أمام سان جيرمان

الخميس 08 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بطل أوروبا، أنه لن يكون حاضرا لإياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل.

وغاب الدولي البولندي عن مباراة الذهاب التي فاز بها النادي الباريسي 3-2 في معقل النادي البفاري "أليانز أرينا" ليصعب المهمة على حامل اللقب في لقاء العودة.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس" حيال إمكانية عودته: "كلا، كلا، الوقت لا يزال مبكرا. عندما أشعر بحال أفضل وأكون متأكدا، سأعود".

وتعرض متصدر ترتيب هدافي البوندسليغا لالتواء في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية أواخر الشهر الماضي.

وأعلن النادي البافاري على إثرها أن أفضل لاعب في العالم لعام 2020 سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب حيث غاب أيضا عن قمة الدوري المحلي الأسبوع الفائت ضد لايبزيغ والتي حسمها البافاري لصالحه ليبتعد بفارق سبع نقاط في الصدارة ويقترب من لقب تاسع تواليا.

ورغم تسجيله هدفين في المباراة أمام سان جيرمان في إعادة لنهائي العام الماضي، إلا أن بايرن ميونيخ افتقد ليفاندوفسكي نظريا لصنعه العديد من الفرص (12 تسديدة على المرمى) ولم يجد من يترجمها، لا سيما مع غياب سيرج غنابري بسبب إصابته بكوفيد-19 ومن المتوقع أن يعود للقاء الإياب على ملعب "بارك دي برنس" في العاصمة الفرنسية.

وشكلت إصابة القناص البولندي عقبة أمام هدف شخصي يسعى له هذا الموسم قبل ثماني مراحل من النهاية، وهو معادلة أو تجاوز رقم اسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني، بعد أن سجل الأخير 40 هدفا في موسم 1971-1972.

وتظهر الإحصاءات مدى أهمية ليفاندوفسكي بالنسبة لبايرن، بعد أن سجل له 35 هدفا في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم، محطما رقمه الشخصي القياسي (34 في الموسم الماضي)، و42 هدفا في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.