اللواء سلطان العرادة يستقبل مبعوثا دوليا جديدا يصل مأرب لأول مرة

الخميس 08 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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شدد اليوم محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على المليشيا الحوثية لوقف هجماتها الصاروخية المستمرة على مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة، التي راح ضحيتها العشرات من النازحين وسببت موجة نزوح للآلاف منهم إلى أماكن بديلة في ظل وضع إنساني صعب.

جاء هذا خلال استقباله اليوم، المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سمبني وناقش معه مستجدات الأوضاع في المحافظة في ظل الهجمات الحوثية الانتحارية واستهدافها للمدنيين والنازحين في المحافظة.

كما رحب المحافظ العرادة بمبعوث الحكومة السويدية وأطلعه على آخر مستجدات الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين في محافظة مأرب التي تضم نحو 60% من النازحين في الجمهورية.

وأكد المحافظ العرادة أن الحكومة الشرعية حريصة على تحقيق السلام وقدمت الكثير من التنازلات لإنجاح كل الجهود الدولية الساعية لحل الأزمة اليمنية على عكس المليشيا الحوثية التي تعتبر أي مسعى لوقف الحرب مجرد تكتيك لاستمرار حروبها بأشكال مختلفة، وتراهن على خبرتها في التلاعب باتفاقات السلام لخداع العالم.

وقال: "نسعى لسلام حقيقي يضمن عودة المؤسسات، وفي نفس الوقت نؤكد أننا قادرون على مواجهة عدوان المليشيا وغطرستها والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وعبر اللواء العرادة عن أمله في أن يسهم الضغط الدولي بشكل فعال في خلق فرصة حقيقية للسلام وإنهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها المليشيا الحوثية.

من جانبه عبر المبعوث السويدي عن سعادته بزيارة محافظة مأرب ولقائه قيادة السلطة المحلية، وأبدى إعجابه بقدرة قيادة محافظة مأرب على تأمين المدنيين والنازحين من الحرب وصلابتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية .

مؤكدا موقف بلاده الداعم لليمن ولعملية السلام ضمن جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية.

حضر اللقاء كل من وكيلا المحافظة علي محمد الفاطمي والدكتور عبدربه مفتاح، ومدير الأمن السياسي العميد ناجي حطروم.