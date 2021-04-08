شريف عرفة يرد لأول مرة على مزاعم عرض محمدرمضان بشأن أحمس

الخميس 08 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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رد المخرج المصري، شريف عرفة، على المزاعم التي تحدثت عن تلقيه عرضا من الفنان المصري محمد رمضان، لتولي إخراج فيلمه السينمائي الجديد "أحمس"، المزمع تقديمه في عام 2023.

وقال المخرج المصري، عمرو سلامة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "شريف عرفة طالبه بنشر تكذيب حول ما يدور بشأن إخراج فيلم "أحمس"، نافيا كل ما تردد في هذا الأمر برمته.

وأضاف عمرو سلامة قائلا: "وأنه لا يعلم شيئا عن الموضوع، وليس هو من يستفيد من ابتلاء زملائه".

أستاذ شريف عرفة لإنه لا يملك حسابات إلكترونية، بعتلي رسالة إني أنشر تكذيب للخبر السخيف الذي يقول أنه سيخرج فيلم أحمس، وأنه لا يعلم شيء عن الموضوع، وليس هو من يستفيد من إبتلاء زملائه، على حسب قوله.

ونقل موقع "في الفن"، عن مصادر لم يسمها، أن الفنان محمد رمضان عرض على المخرج الكبير شريف عرفة، أن يتولى إخراج الفيلم.

واعتبر الموقع أن "عرض محمد رمضان يأتي كأول خطوة جدية لبدء تحضيرات الفيلم"، لافتا إلى أن المخرج شريف عرفة أبدى موافقته المبدئية على الأمر.

يأتي ذلك بعد قرار المنتج تامر مرسي، إيقاف تصوير مسلسل "الملك"، الذي كان مقررا عرضه ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، بعد سيل من الانتقادات التي نالت البرومو الرسمي للعمل كونه يتناول قصة "الملك أحمس"، عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، من بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي