محمد بن زايد يحسم موقف الإمارات من السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

الخميس 08 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ‏‎ ‎دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما ‏تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن «الإمارات تقف دائماً إلى جانب الشعب الليبي ومع ‏كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية»‏‎.‎‏

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه في «تويتر» عقب استقباله رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة: ‏‏«نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على ‏تجاوز كل التحديات.. تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة‎».‏

وأوضح ولي عهد أبوظبي بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، أن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا علاقات ‏أخوية و راسخة.. ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة شعبينا الشقيقين‎

.‎‏ وهذه أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا للإمارات‎ بعد أن أدت الحكومة الليبية اليمين يوم 15 مارس (آذار)، لتولي مهمة‎ توحيد البلاد بعد سنوات من العنف والانقسام‎