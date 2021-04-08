محمد بن زايد يحسم موقف الإمارات من السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن «الإمارات تقف دائماً إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية».
وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه في «تويتر» عقب استقباله رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة: «نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات.. تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة».
وأوضح ولي عهد أبوظبي بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، أن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا علاقات أخوية و راسخة.. ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة شعبينا الشقيقين
. وهذه أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا للإمارات بعد أن أدت الحكومة الليبية اليمين يوم 15 مارس (آذار)، لتولي مهمة توحيد البلاد بعد سنوات من العنف والانقسام