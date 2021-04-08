المليشيات الحوثية تعلن استهداف المملكة والتحالف يكشف التفاصيل

الخميس 08 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 313

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الأربعاء)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ‏مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب غرب السعودية).‏

وأوضح التحالف أن محاولات الميليشيات المدعومة من إيران، عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ‏وتعد جرائم حرب‎.‎‏

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون ‏الدولي والإنساني‎.‎‏