المليشيات الحوثية تعلن استهداف المملكة والتحالف يكشف التفاصيل

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الأربعاء)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب غرب السعودية).
وأوضح التحالف أن محاولات الميليشيات المدعومة من إيران، عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وتعد جرائم حرب.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.