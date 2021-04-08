وكالة أمريكية: معركة «مـأرب» ستحدد الخطوط العريضة لأي تسوية سياسية في «اليمـن»

الخميس 08 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن معركة مأرب بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ستحدد الخطوط العريضة لأي تسوية سياسية في الحرب الأهلية الثانية في اليمن منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضافت الوكالة في تقرير لها إذا استولى الحوثيين على مأرب يمكن للمتمردين الضغط على هذه الميزة في المفاوضات وحتى الاستمرار في الجنوب، مشيرة إلى أن مأرب تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ربما تنقذ معقلها الوحيد حيث يتحدى الانفصاليون سلطتها في أماكن أخرى.

تقول الوكالة "أصبحت المعركة من أجل مدينة صحراوية قديمة في اليمن الذي مزقته الحرب مفتاحًا لفهم التوترات الأوسع التي تؤجج الشرق الأوسط الآن والتحديات التي تواجه أي جهود من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لإبعاد القوات الأمريكية، من المنطقة.

وتابعت "احتدم القتال في الجبال خارج مأرب حيث يحاول المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران ، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ، الاستيلاء على المدينة، التي تعد ضرورية لإمدادات الطاقة في البلاد".

واستطردت "يضغط القتال أيضًا على نقطة ضغط على أقوى حلفاء أمريكا في الخليج العربي ويؤثر على أي عودة أمريكية للاتفاق النووي الإيراني، بل إنه يعقد جهود إدارة بايدن لتحويل الانتشار العسكري الأمريكي الجماعي الطويل الأمد ببطء إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما تعتبره تهديدًا ناشئًا للصين وروسيا".

ونقلت الوكالة عن عبد الغني الإرياني ، الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، قوله إن خسارة مأرب ستكون "الرصاصة الأخيرة في رئاسة الحكومة المعترف بها دوليًا". وستمهد المسرح لتفكيك الدولة اليمنية. أنت تنظر إلى جيل من عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية. ستنظر أيضًا إلى مسرح مجاني للجميع للتدخل الإقليم".

ويقول التقرير إن "الكارثة التي تجتاح المدينة اليوم من صنع الإنسان بالكامل، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 800 ألف لاجئ فروا من سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 والحرب التي أعقبت ذلك ، مما أدى إلى تضخم عدد سكان المدينة.

وتابعت "إن الاستيلاء على مأرب، أو قطعها بأي شكل آخر، سيمثل جائزة كبيرة للحوثيين، فهي موطن لحقول النفط والغاز التي لها مصالح شركات دولية بما في ذلك Exxon Mobil Corp. و "Total SA.

واستدركت وكالة أسوشيتد برس بالقول "عندما دخلت المملكة العربية السعودية حرب اليمن في عام 2015 إلى جانب حكومتها ، تحالفت المملكة مع قبائل مأرب ، التي لطالما اعتبرت صنعاء والحوثيين حرمانهم من حقوقهم. قوة سياسية رئيسية أخرى كانت الإصلاح، وهو حزب سياسي شكلت هذه القوات المتباينة شريان حياة للحكومة اليمنية المنفية المحاصرة، والتي تواجه بالفعل ضغوطًا من الانفصاليين المتحالفين في الجنوب".

ونقلت الوكالة عن أحمد ناجي الخبير اليمني غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، قوله إن السعودية توصلت لفترة من الوقت، بداية من خريف 2019، إلى انفراج مع الحوثيين. ونقلاً عن اثنين من المسؤولين الحوثيين المطلعين على المناقشات، قال ناجي إن اتفاق القناة الخلفية يجعل كلاً من السعوديين والمتمردين يمتنعون عن مهاجمة المناطق المأهولة بالسكان". مضيفا "لكن عندما بدأ الحوثيون في التوغل مرة أخرى في مأرب ، استأنف السعوديون حملة قصف عنيف".

وقال ناجي بالنسبة للحوثيين "يعتقدون أنهم يربحون من خلال الحرب أكثر من محادثات السلام"، بالنسبة للسعوديين "إذا خسروا مأرب، فلن يكون لديهم أي أوراق على طاولة المفاوضات".

اليمن مشغول في زيارة إقليمية

وذكرت الوكالة أن الصراع المتصاعد حول مأرب يتزامن مع تغييرات كبيرة في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، في أعقاب حملة من المملكة العربية السعودية لدعم هذه الخطوة.

لكن القتال حول مأرب تصاعد فقط حتى بعد أن عرض السعوديون مؤخرًا اتفاقًا لوقف إطلاق النار .

وقال أنيسة بصيري التبريزي، الباحث الإيراني في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة ، إن إحباط إيران من فشل إدارة بايدن في رفع العقوبات بسرعة قد ساهم في "تكثيف الهجمات من قبل الجماعات في العراق ، والشيء نفسه في اليمن".

قال التبريزي: "إيران تحاول إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة". "رسالة مفادها أن الوضع الراهن غير مستدام".

بينما يناقش الخبراء مدى سيطرة إيران على الحوثيين، يطلق المتمردون بشكل متزايد طائرات بدون طيار محملة بالقنابل كانت مرتبطة سابقًا بطهران في عمق المملكة. وشملت تلك الهجمات تحطم طائرة بدون طيار لطائرة تجارية متوقفة وأخرى استهدفت منشآت نفطية كبرى ، مما أدى إلى زعزعة أسعار الطاقة مؤقتًا.