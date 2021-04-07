الرئيس الأمريكي يعلن موقفه من إجراءات ملك الأردن بشأن الأزمة الأخيرة

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تلقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن العاهل الأردني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، إضافة إلى التعبير عن دعم أمريكا القوي للأردن وللتأكيد على أهمية قيادته بالنسبة لأمريكا والمنطقة.
وتأتي مكالمة بايدن تزامنا مع توجيه العاهل الأردني رسالة إلى شعبه، اليوم الأربعاء، بشأن التطورات الأخيرة المرتبطة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.
ويشار إلى أن الملك عبد الله الثاني قال في رسالته:
إن الفتنة وُئدت وإن البلاد الآن آمنة ومستقرة.
واندلعت أزمة في الأردن بعد اتهام ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد، ليعتبر الأمير حمزة اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن.