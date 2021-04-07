الرئيس الأمريكي يعلن موقفه من إجراءات ملك الأردن بشأن الأزمة الأخيرة «نيويورك تايمز»تتحدث عن قاعدة عائمة للحرس الثوري الإيراني قبالة سواحل اليمن.. أجهزة تنصت وأسلحة وتحركات مشبوهة هلع حوثي متزايد واستنفار لتشديد ”القبضة الأمنية“ ومصادر تكشف عن ”إجراء غير مسبوقة“ بصنعاء ”الحوثي“ تفاجئ سكان العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرتها بـ”جرعة سعرية مبالغ فيها“ تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ”ذا هيل“ تحذر من ”كارثة وشيكة“ في اليمن سببها الرئيس الأمريكي ”جو بايدن“ وسط تحشيد مستمر.. تصاعد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات ”طارق صالح“ وأحد أبرز قيادات المؤتمر الموالين له في الساحل الغربي بعد خلاف بينهما (تفاصيل) لجنة الطوارئ بمأرب تعلن إجراءات صارمة تصل إلى كل حي لمواجهة جائحة كورونا حليمة بولند تكشف عن فيديو خاص من حديقة منزلها بعد امتلائه بالخراف بعد برأتها من غسيل الأموال عاجل الملك عبدالله يصارح شعبه ويكشف لهم أخر تطورات الفتنة روسي يتصدر قائمة الأغنياء في الإمارات
كشفت وسائل إعلام غربية تفاصيل عن سفينة "سافيز" الإيرانية التي أكدت طهران تعرضها مؤخرا لهجوم في البحر الأحمر.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية (التي ذكرت أن الهجوم نفذ من قبل إسرائيل) أن السفينة "سافيز" التي تصنف تقنيا بسفينة شحن، تابعة في الواقع للجيش الإيراني.
من جانبها، أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه السفينة تعد قاعدة للحرس الثوري الإيراني، وكانت راسية على مدى عدة سنوات قبالة سواحل اليمن(في اشارة الى قيامها بمهام عسكرية واستخباراتية داعمة للحوثيين)
وأشارت الوكالة إلى أن إيران سبق أن أعلنت أن "سافيز" نشرت في المنطقة ضمن جهود طهران الرامية لمحاربة القرصنة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، لافتة (الوكالة) إلى أن تواجد هذه السفينة في المنطقة تعرض لانتقادات متكررة من قبل السعودية.
وأكدت "أسوشيتد برس" نقلا عن بيانات تتبع الحركة الملاحية أن السفينة التابعة لشركة الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية ("إريسل غروب") وصلت البحر الأحمر أواخر 2016 وكانت على مدى السنوات اللاحقة مرابطة قبالة أرخبيل دهلك، قرب سواحل إريتريا.
ورجحت الوكالة أن "سافيز" تلقت إمدادات وبدلت طاقمها عبر سفن إيرانية أخرى تعبر المنطقة.
وأكدت "أسوشيتد برس" أنها سبق أن اطلعت على بيانات نشرها العسكريون السعوديون في موجز، وهي تظهر رجالا على متن السفينة يرتدون زيا مموها وقوارب صغيرة قيل إنها قادرة على نقل شحنات من "سافيز" إلى سواحل اليمن.
كما لفتت تلك البيانات السعودية، حسب الوكالة، إلى وجود العديد من الهوائيات عند هذه السفينة، ما يعد أمرا غير عاد بالنسبة لسفينة شحن، بالإضافة إلى لقطات تؤكد نشر منصات لرشاشات من عيار 50 ملم على متن "سافيز".
وأكد "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" أن "سافيز" تعد "السفينة الأم" (القاعدة العائمة) الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى أنها تشكل أيضا قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية ومخزن أسلحة للحرس الثوري.
وكانت هذه السفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأممية حتى إبرام الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحابها من الصفقة أعادت فرض عقوبات واشنطن على "سافيز".
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن السعودية في يونيو 2019 أجلت مواطنا إيرانيا كان في حالة حرجة من متن "سافيز" بعد أن وجهت طهران طلب مساعدة إلى المملكة عبر الأمم المتحدة.