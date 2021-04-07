هلع حوثي متزايد واستنفار لتشديد ”القبضة الأمنية“ ومصادر تكشف عن ”إجراء غير مسبوقة“ بصنعاء ”الحوثي“ تفاجئ سكان العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرتها بـ”جرعة سعرية مبالغ فيها“ تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ”ذا هيل“ تحذر من ”كارثة وشيكة“ في اليمن سببها الرئيس الأمريكي ”جو بايدن“ وسط تحشيد مستمر.. تصاعد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات ”طارق صالح“ وأحد أبرز قيادات المؤتمر الموالين له في الساحل الغربي بعد خلاف بينهما (تفاصيل) لجنة الطوارئ بمأرب تعلن إجراءات صارمة تصل إلى كل حي لمواجهة جائحة كورونا حليمة بولند تكشف عن فيديو خاص من حديقة منزلها بعد امتلائه بالخراف بعد برأتها من غسيل الأموال عاجل الملك عبدالله يصارح شعبه ويكشف لهم أخر تطورات الفتنة روسي يتصدر قائمة الأغنياء في الإمارات هل سيفرض (تويتر) رسوم على خدمة التراجع عن الإرسال ؟ أرقام مفزعة لضحايا ألغام مليشيا الحوثي في اليمن.. أكثر من 8 آلاف قتيل من المدنيين
أفادت مصادر محلية، الأربعاء 7 أبريل/نيسان، بأن مليشيا الحوثي الانقلابية، كثفت من تشديد القبضة الأمنية، على الأحياء السكنية في أمانة العاصمة صنعاء، وبقية مناطق سيطرتها، في إجراءات تكشف عن تزايد الهلع، من السخط الشعبي، المتنامي تجاه الجماعة.
وقالت المصادر، إن ”مليشيا الحوثي، قامت بنشر عناصرها، في الحارات، والأحياء السكنية، بمنطقة السبعين، وطلبت من ملاك العمارات، والمنازل كشوفات بأسماء، وأرقام الساكنين، وملاك المنازل“.
وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي، بررت مطالبها تلك بـ”رغبتها في معرفة كافة تحركات الساكني، والأشخاص، الذين يقطنون، العاصمة صنعاء“، بحسب موقع ”العاصمة أونلاين“.
وتكشف هذه التحركات ـ بحسب مراقبين ـ مدى الهلع الذي يسيطر على المليشيا، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، واستمرار معاناة المواطنين مع الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وانعدام فرص العيش، وتعمد المليشيا قطع رواتب الموظفين، وعدم قيامها بتوفير أدنى الخدمات الأساسية تجاه المواطنين، الذين يتعرضون ايضا لانتهاكات أمنية شتى.