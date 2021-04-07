هلع حوثي متزايد واستنفار لتشديد ”القبضة الأمنية“ ومصادر تكشف عن ”إجراء غير مسبوقة“ بصنعاء

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، الأربعاء 7 أبريل/نيسان، بأن مليشيا الحوثي الانقلابية، كثفت من تشديد القبضة الأمنية، على الأحياء السكنية في أمانة العاصمة صنعاء، وبقية مناطق سيطرتها، في إجراءات تكشف عن تزايد الهلع، من السخط الشعبي، المتنامي تجاه الجماعة.

وقالت المصادر، إن ”مليشيا الحوثي، قامت بنشر عناصرها، في الحارات، والأحياء السكنية، بمنطقة السبعين، وطلبت من ملاك العمارات، والمنازل كشوفات بأسماء، وأرقام الساكنين، وملاك المنازل“.

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي، بررت مطالبها تلك بـ”رغبتها في معرفة كافة تحركات الساكني، والأشخاص، الذين يقطنون، العاصمة صنعاء“، بحسب موقع ”العاصمة أونلاين“.

وتكشف هذه التحركات ـ بحسب مراقبين ـ مدى الهلع الذي يسيطر على المليشيا، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، واستمرار معاناة المواطنين مع الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وانعدام فرص العيش، وتعمد المليشيا قطع رواتب الموظفين، وعدم قيامها بتوفير أدنى الخدمات الأساسية تجاه المواطنين، الذين يتعرضون ايضا لانتهاكات أمنية شتى.