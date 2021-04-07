هلع حوثي متزايد واستنفار لتشديد ”القبضة الأمنية“ ومصادر تكشف عن ”إجراء غير مسبوقة“ بصنعاء ”الحوثي“ تفاجئ سكان العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرتها بـ”جرعة سعرية مبالغ فيها“ تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ”ذا هيل“ تحذر من ”كارثة وشيكة“ في اليمن سببها الرئيس الأمريكي ”جو بايدن“ وسط تحشيد مستمر.. تصاعد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات ”طارق صالح“ وأحد أبرز قيادات المؤتمر الموالين له في الساحل الغربي بعد خلاف بينهما (تفاصيل) لجنة الطوارئ بمأرب تعلن إجراءات صارمة تصل إلى كل حي لمواجهة جائحة كورونا حليمة بولند تكشف عن فيديو خاص من حديقة منزلها بعد امتلائه بالخراف بعد برأتها من غسيل الأموال عاجل الملك عبدالله يصارح شعبه ويكشف لهم أخر تطورات الفتنة روسي يتصدر قائمة الأغنياء في الإمارات هل سيفرض (تويتر) رسوم على خدمة التراجع عن الإرسال ؟ أرقام مفزعة لضحايا ألغام مليشيا الحوثي في اليمن.. أكثر من 8 آلاف قتيل من المدنيين
فاجئت مليشيا الحوثي الانقلابية، سكان العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بـ”جرعة سعرية مبالغ فيها“ في قطاع الكهرباء قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سكان في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة سلطات الانقلاب انهم تفاجئو، برفع مليشيا الحوثي أسعار "الكهرباء" إلى أضعاف أسعارها السابقة، مع تهديد بفصل التيار، لإجبارهم على الدفع قبل شهر رمضان.
واعتبر المواطنون ”رفع السعر المبالغ فيه“، بأنه نوع من "الابتزاز"، وأن المليشيا الحوثية، "لا تعرف إلا امتصاص المواطن لا مساعدته".
وقالوا إن ”المليشيا حولت الكهرباء إلى تجارية، حيث تذهب عوائدها إلى لصالحها الشخصي، ولا يعود أي شيء لصالح المواطن، أو تصليح الشبكة المتهاوية".
ويشمل رفع أسعار الكهرباء، المحافظات الأخرى الخاضعة للمليشيا بحسب وثيقة صادرة من الإدارة العامة للمؤسسة العامة للكهرباء التابعة للمليشيا، تفيد رفع أسعار الفواتيرـ للطاقة الكهربائية المشتراة من شركات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية والخاصة غير المرتبطة بمولدات المؤسسة.
وأرجعت المليشيا رفع الأسعار إلى ما تسميه "الحصار، ونفاد مادة الديزل"، في الوقت الذي تصل فيه السفن المحملة بالوقود إلى ميناء الحديدة، والذي تعمل على مصادرته وبيعه في الأسواق السوداء، وتخزينه لصالح حربها على اليمنيين.