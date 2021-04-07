وسط تحشيد مستمر.. تصاعد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات ”طارق صالح“ وأحد أبرز قيادات المؤتمر الموالين له في الساحل الغربي بعد خلاف بينهما (تفاصيل)

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر محلية، الاربعاء 7 أبريل/نيسان، بتصاعد الاشتباكات المسلحة في مدينة المخا (غربي تعز)، بين قوات ما يعرف بـ”المقاومة الوطنية“، التي يقودها نجل شقيق الرئيس الراحل، العميد طارق صالح المدعومة إماراتيًا، ومسلحين تابعين للقيادي في حزب المؤتمر وأحد وجهاء المنطقة، زيد الخُرج، بعد خلاف بينهما.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان 4 مسلحين على الأقل قتلوا وجرح 8 آخرين في الاشتباكات المتصاعدة منذ مساء الثلاثاء حتى اليوم، بين قوات طارق صالح والقيادي المؤتمري الموالي له، زيد الخرج، مؤكدة استمرار التحشيد من الطرفين وتصاعد التوتر.



وأوضحت المصادر، أن "قوات طارق صالح، المدعومة اماراتيا هاجمت، الاثنين، بكامل عتادها حي الخضراء، وسط مدينة المخا؛ واقتحمت منزل القيادي ”الخرج"، ونهبت محتوياته، واختطفت شقيقه، بعد رفض ”الخرج“ إقامة فعالية لـ”المكتب السياسي للمقاومة الوطنية“، في أحد مدارس مدينة المخا الساحلية.

وأعلن طارق صالح قبل أسبوع، تأسيس المكتب السياسي لقواته، طامحاً في نيل حصة من التسويات القادمة المحتملة بعدما تفكك حزب المؤتمر الشعبي العام الي أجنحة متعددة، وفقدت أسرة الرئيس السابق السيطرة على قراره.

وعقب اقتحام منزل ”الخرج“ عقد مشائخ وأعيان من تهامة والصبيحة والمخا والوازعية وموزع ومسلحين أخرين، اجتماع موسع تنديدا بعملية الاقتحام، والتأكيد على التضامن معه، والوقوف إلى جانبه.

و”زيد الخرج“ هو من أبرز قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في الساحل الغربي، كما انه يعد من أكبر الشخصيات النافذة، وأشهر مهربي الممنوعات، وكان من المقربين للرئيس السابق علي صالح.

وتنتشر قوات طارق صالح إلى جانب تشكيلات عسكرية أخرى مدعومة من دولة الإمارات في ساحل اليمن الغربي منذ عام 2018م، حيث تمارس انتهاكات واسعة بحق المواطنين في تلك المناطق، وفق تقارير حقوقية.