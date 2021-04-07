لجنة الطوارئ بمأرب تعلن إجراءات صارمة تصل إلى كل حي لمواجهة جائحة كورونا

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح حزمة إجراءات إضافية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا في عموم مديريات المحافظة.

وكلفت اللجنة مكتب الصحة بتجهيز مراكز العزل بالمستشفيات الريفية بالمديريات وتوفير احتياجاتها من أدوات تعقيم ومحاليل فحص ووسائل حماية للكوادر الطبية وتفعيل أداء كتلة الصحة وسرعة استكمال تجهيز مركز العزل الرئيسي وتوفير الطواقم الطبية اللازمة وإمداد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة وتأهيل فرق استجابة جديدة وتوزيعها على مستشفيات المديريات للقيام بمهام الاستجابة والتوعية والترصد.

كما كلفت اللجنة مدير عام شرطة المحافظة بتحديد أماكن بديلة لبيع القات بعيدا عن الأماكن المزدحمة والتنسيق مع عقال الأسواق وإلزامهم بسرعة توزيع الباعة علی الأسواق البديلة بالإضافة إلى إغلاق الحدائق والنوادي والمتنزهات والمسابح وصالات الأفراح وتشديد الإجراءات الاحترازية في المطاعم والفنادق وتحديد السعة الاستيعابية مع التباعد في اللوكندات والاستراحات الملتزمة بمعايير السلامة والرقابة الدورية عليها وإغلاق المخالف منها.

وأقرت اللجنة تعديل أوقات الحظر خلال شهر رمضان ليبدأ من الساعة الواحدة ليلاً الى الساعة الـ 11صباحاً بناء علی التظلمات التي رفعت من الجهات الخدمية والقطاع الخاص وامتثالهم لتنفيذ كل وسائل الحماية والتباعد الاجتماعي والرش والتعقيم الدوري لمحلاتهم ..مشددة على ضرورة تفعيل لجان الرقابة على جميع المولات والمحلات التجارية وإلزام مالكيها بتوفير الكمامات ومواد التعقيم للعاملين وكل وسائل الحماية لمرتاديها.

ووجهت لجنة الطوارئ بمأرب صندوق النظافة والتحسين بتنفيذ حملات رش ضبابي ورذاذي في الأسواق والأماكن المزدحمة، وإيجاد أماكن واسعة ومنظمة تستوعب البسطات وعربات الباعة المتجولين لتخفيف الازدحام في الشوارع الرئيسية بعاصمة المحافظة.

وألزمت مكتب الأوقاف والإرشاد بتوفير وسائل الوقاية التعقيم في مداخل المساجد، وإلزام المصلين بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في أوقات الصلوات وإغلاق المساجد خارج أوقات الصلاة.. وأهابت بالجميع تكثيف حملات وجهود التوعية والثقيف الصحي ونشر الرسائل التوعوية المختلفة بكافة الوسائل والطرق الممكنة.

من جهته استعرض نائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي تقرير تضمن إحصاء بحالات الإصابة بكورونا بمأرب وجاهزية أقسام العزل بالمرافق الطبية بعاصمة المحافظة ومستشفيات المديريات ورفع الجاهزية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضح العبادي أن عدد الإصابات بمأرب بلغت منذ مطلع يناير الماضي (182) حالة توفي منها تسع حالات وتعافت 21 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أجري لها الفحص 109 إصابات منها 58 مؤكدة، توفي منها 5 حالات وتعافی منها 3 حالات، بينما 14 حالة في العناية المركزة وتم إدخال 6 حالات علی أجهزة التنفس الصناعي وتخضع 16 حالة للرعاية الطبية في أقسام الرقود.

بدوره قدم مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيی حُميد تقريره عن الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة وأكد الالتزام بكل الإجراءات الأمنية التي أقرتها لجنة الطوارئ في اجتماعها السابق بما فيها إغلاق الصالات والنوادي والحدائق والمسابح العامة ..مشيدا بتجاوب المواطنين مع كل التعليمات وقرارات اللجنة خلال الفترة الماضية.