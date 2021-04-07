هل سيفرض (تويتر) رسوم على خدمة التراجع عن الإرسال ؟

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يختبر تطبيق (تويتر) خدمة "تراجع عن الإرسال" للتغريدات، وهو ما أثار جدلًا حيث كان يرغب عدد كبير من مستخدمي الشبكة الإجتماعية بإضافة زر التعديل، و خدمة التراجع عن الإرسال ستمنح المستخدمين بضع ثوانٍ لاستعادة أى تغريدة سيئة دون أن يلاحظها أحد.
و هناك بعض الأدلة تؤكد قيام (تويتر) باختبار ميزة التراجع عن الإرسال، حيث أكدت المطورة Jane Manchun Wong على المزيد من الأدلة على أن (تويتر) يعمل على الميزة ، لكنها تأتي مع تحذير واحد وهي أن المستخدم قد يضطر إلى الدفع مقابل ذلك، حيث إن "التراجع عن التغريدة" من المفترض أن تكون ميزة للمشتركين فقط؛ عليك أن تدفع للوصول إليها، وفق (اليوم السابع).
و لا يخرج ما نقلته وونج عن كونه تسريبًا، ويمكن أن يتغير أي شيء من الآن وحتى عندما تصبح الميزة عامة حال إطلاقها، ومع ذلك كان تويتر يبحث في المزيد من الطرق لتحقيق الدخل من منصته مؤخرًا، لذا فليس من المفاجئ أنه قد يحتفظ ببعض الميزات خلف جدار حماية.
ويبدو أن الميزة تعمل شيئًا مثل زر التراجع في Gmail ، حيث تنتظر الخدمة بضع ثوانٍ قبل إرسال رسالتك فعليًا، و ظاهريًا هذا ليس أكثر فائدة من مجرد حذف تغريدة فور إرسالها، ولكن إذا كان لديك عدد كبير من المتابعين، فقد يساعد ذلك في التأكد من عدم رؤية أى شخص لخطأ محرج.
و بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يطلبون زر تعديل، قد تعتقد أن (تويتر) قد يعرض زر تراجع كحل وسط، ولكن يبدو أنه سيتعين عليك الدفع بدلاً من ذلك.