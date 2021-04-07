بعد إحصائية اليوم.. وفيات ”كورونا“ تقترب من الألف حالة والإصابات تتجاوز الـ5 آلاف إصابة

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، مساء الاربعاء 7 ابريل/نيسان، 72 حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة اغلبها في محافظة حضرموت (جنوبي شرق اليمن).

وأوضحت اللجنة في نشرتها اليومية أن حالات الاصابة التي تم تسجيلها اليوم في عدد من المناطق اليمنية المحررة تصدرتها محافظة حضرموت بواقع (26) حالة، بالاضافة إلى (4) حالات وفاة، فيما توزعت بقية حالات الإصابة على النحو التالي: (17 في تعز، 15 في شبوة، 9 في عدن، و4 حالات في لحج).

أما بقية حالات الوفاة فقد نالت محافظة تعز (3) منها، فيما الثلاث المتبقية توزعت بالتساوي بين شبوة، المهرة، والضالع.

ووفقا للجنة، ارتفعت حالات الشفاء، اليوم، إلى (64) حالة، حظيت حضرموت بـ (50) حالة منها، والبقية كانت من نصيب المهرة.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا (5047) حالة، منها (986) حالة وفاة، و(1886) حالة تعاف. فيما تتكتم مليشيا الحوثي ولم تعلن عن اي إحصائية بضحايا الفيروس في مناطق سيطرتها.