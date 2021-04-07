مستجدات تعز.. ”هجمات مباغتة“ تضيق الخناق على مليشيا الحوثي في ”حيفان“ و”عمليات التفاف“ تقطع شريانها بـ”طور الباحة“ وجبهة ”الأحكوم“ تقترب من ”التطهير الكامل“

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تتواصل المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني في جبهتي ”الأحكوم" و"حيفان" جنوب محافظة تعز والسلسلة الجبلية شمال غرب لحج، للاسبوع الثالث على التوالي، تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وبحسب موقع وزارة الدفاع “سبتمبر نت”، فان "قوات الجيش من محوري تعز وطور الباحة العسكريين، نفذت عمليات هجومية مباغتة جنوب مديرية حيفان، تمكنت خلالها من تضييق الخناق على خطوط الإمداد التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، القادمة من منطقة الخزجة ورأس حيفان، والسيطرة عليها نارياً، وقطع الإمداد على عدد من مواقعها في عملية التفاف ناجحة، شمال مديرية طور الباحة".

وأكد أن "قوات الجيش الوطني تضغط في سلسلة جبلية وعرة جدا، وتقترب من طرد مليشيات الحوثي من جبهة الأحكوم بصورة نهائية".

ولفت الى أن "العملية العسكرية، تعتمد تكتيكاً عسكرياً جديداً فرض على المليشيا الحوثية ميادين المعارك، التي لم تتوقعها، مما أسهم في استنزاف المليشيا بصورة كبيرة وتشتيت قوتها في سلاسل جبلية وعرة بين محافظتي لحج وتعز".

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني في المعارك المتواصلة، كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح وقضت بصورة كاملة على تهديداتها السابقة لخط إمداد محافظة تعز الوحيد.

وتهدف العملية الواسعة للجيش، إلى فك الحصار على محافظة تعز، من الجهة الجنوبية، وصولا إلى مدينة الراهدة، إضافة إلى إنهاء التهديدات الحوثية والتي تتخذ من المرتفعات الجبلية في مديرية حيفان، منصات إطلاق للصواريخ والطائرات المسيرة، التي تهدد العاصمة المؤقتة عدن، ومديريات لحج، ومديرية الشمايتين جنوب غرب تعز.