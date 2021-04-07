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أمير سعودي شهير يهاجم واشنطن بوست".. فيديو

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -RT
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انتقد رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، و"طعن في مصداقية الأخبار التي تنشرها".

وقال في تصريح لـ RT إن "هذه الصحيفة تنشر أخبارا مغلوطة منذ نشأة المملكة العربية السعودية، وليست حادثة واحدة هي التي أثرت على مصداقيتها، نحن نقرأ ما يأتي منها ولكن لا نصدقه"، على حد قوله.

يأتي حديث تركي الفيصل ضمن حلقة برنامج قصارى القول.

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