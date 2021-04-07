البورصة السعودية تتحول إلى شركة قابضة

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قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، خالد الحصان، اليوم الأربعاء، إنها تحولت إلى شركة قابضة، قبيل طرحها العام الأولي المقرر هذا العام.
ووفقا للمسؤول السعودي فإن اسم البورصة سيصبح مجموعة "تداول" السعودية، وستكون شركة قابضة.
وقالت البورصة السعودية، إن خالد الحصان سيصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية.