كيف يتأهل ليفربول الى نصف نهائي أبطال أوروبا بعد سقوطه أمام الريال 3-1 في «الملعب الغريب»؟

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تلقى فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح هزيمة ثقيلة أمام فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء امس، الثلاثاء، على ملعب الريال الثاني ستاديو دي ستيفانو، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وعزز ماركو أسينسيو تقدم الفريق الملكي باحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 36، وسجل لليفربول محمد صلاح بالدقيقة 51.

واختتم فينيسيوس أهداف ريال مدريد في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، ليحقق فريقه فوزا ثمينا بنتيجة 3 - 1، ووضع قدما في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين في انجلترا.

كيف يتأهل ليفربول؟

تضاءلت فرص ليفربول في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج للفوز بهدفين دون مقابل، أو الفوز بفارق 3 أهداف على فريق ريال مدريد في مباراة الإياب على ملعبه، من أجل ضمان تأهله للدور التالي بالبطولة.

أما في حالة فوز ليفربول على ريال مدريد بنفس نتيجة مباراة الذهاب 3 - 1 سوف يحتكم الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة، بينما حال فوزه بفارق أقل من 3 أهداف أو التعادل يودع الفريق الإنجليزي منافسات البطولة.

أعربت جماهير ليفربول الإنجليزي، عن خيبة أملها بعد هزيمة حمُر الميرسيسايد، أمام ريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا، ولكن تمسك البعض بأمل التأهل لنصف النهائي، بعد هدف محمد صلاح في شباك المرينجي.

ملعب غريب

من جهته انتقد مدرب ليفربول اللعب في ملعب ريال مدريد الثاني.

وقال كلوب بعد المباراة: "ملعب دي ستيفانو؟ إنه ملعب غريب، أشعر وكأننا لعبنا في ملعب للتدريبات.

واضاف: لكن على الأقل في الإياب سنلعب في ملعبنا انفيلد، حيث إنه ملعب محترم ومناسب، وهذا سيُفيدنا".

ورد مدرب ريال مدريد زيدان على مدرب ليفربول قائلا: "تصريحات كلوب عن ملعبنا؟ لن أعلق على ما قاله، هذا ملعبنا، ونحن فخورون باللعب في ستاديو دي ستيفانو".