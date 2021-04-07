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وفاة أسطورة ريال مدريد الإسباني .. بيان نعي

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نعى نادي ريال مدريد الإسباني نجمه السابق، أنتونيو كالبي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 81 عاما.

ولعب كالبي في صفوف الفريق الملكي لـ6 مواسم بين عامي 1965 و1971، خاض خلالها 121 مباراة وحقق مع الريال بطولة الدوري في 3 مناسبات وكأس أوروبا وكأس إسبانيا مرة واحدة.

كما نعى نادي ليفانتي الإسباني الراحل كالبي الذي لعب في صفوفه بين عامي 1962 و1965، وساهم في صعود الفريق خلال جيله الذهبي، إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني عام 1963.

وبعد اعتزال كالبي، شغل عدة مناصب في نادي ليفانتي، مثل مدير النادي والمدرب المساعد وعضو الإدارة الفنية.

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