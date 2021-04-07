قطر تتمدد في مشاريعها وتصل لضفاف القارة الإفريقية ”طهران“ تعترف بتعرضها لـ”ضربة موجعة“ قبالة سواحل اليمن.. مصدر أمريكي يكشف المسؤول و”البنتاجون“ يروي التفاصيل مستجدات تعز.. ”هجمات مباغتة“ تضيق الخناق على مليشيا الحوثي في ”حيفان“ و”عمليات التفاف“ تقطع شريانها بـ”طور الباحة“ وجبهة ”الأحكوم“ تقترب من ”التطهير الكامل“ أمير سعودي شهير يهاجم واشنطن بوست".. فيديو البورصة السعودية تتحول إلى شركة قابضة كيف يتأهل ليفربول الى نصف نهائي أبطال أوروبا بعد سقوطه أمام الريال 3-1 في «الملعب الغريب»؟ وفاة أسطورة ريال مدريد الإسباني .. بيان نعي دورة للجان الرقابة والتفتيش للمنظمات الأعضاء بشبكة النماء (YDN) مخطط ايراني جديد في صنعاء و“حسن إيرلو“ يجري الترتيبات لبدء التنفيذ المهرة ترفع الجاهزية العسكرية والأمنية والمحافظ يصدر توجيهات
نعى نادي ريال مدريد الإسباني نجمه السابق، أنتونيو كالبي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 81 عاما.
ولعب كالبي في صفوف الفريق الملكي لـ6 مواسم بين عامي 1965 و1971، خاض خلالها 121 مباراة وحقق مع الريال بطولة الدوري في 3 مناسبات وكأس أوروبا وكأس إسبانيا مرة واحدة.
كما نعى نادي ليفانتي الإسباني الراحل كالبي الذي لعب في صفوفه بين عامي 1962 و1965، وساهم في صعود الفريق خلال جيله الذهبي، إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني عام 1963.
وبعد اعتزال كالبي، شغل عدة مناصب في نادي ليفانتي، مثل مدير النادي والمدرب المساعد وعضو الإدارة الفنية.