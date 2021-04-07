مخطط ايراني جديد في صنعاء و“حسن إيرلو“ يجري الترتيبات لبدء التنفيذ

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كشفت وكالة أنباء إيرانية ،عن مخطط لإنشاء فرع لإحدى الجامعات الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال مسؤول الشؤون الدولية في جامعة "آزاد" الإسلامية، علاء الدين بروجردي، لوكالة "مُهر" للأنباء، إن الجامعة تنوي فتح فرع لها في اليمن، بالتزامن مع إنشاء فروع في كل من سوريا والعراق.
وتعد جامعة "آزاد"، التي أسسها الرئيس الإيراني الأسبق ورجل الدين (هاشمي رفسنجاني) ووافق عليها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في عام 1982، إحدى الأذرع الناعمة للنظام في إيران، وسبق أن افتتحت فروعاً لها في كل من بيروت والإمارات وأفغانستان ولندن، وكان فرع بيروت الأكثر نشاطاً وفروعاً داخل لبنان، خلال سنوات طويلة.
وتمهيدا لتنفيذ هذا المخطط، التقى سفير طهران لدى الحوثيين المدعو حسن ايرلو، في صنعاء ،هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثي (غير المعترف بها)، وناقشا سبل تطوير العلاقات بين الطرفين في المجالات الصحية والتعليمية والأبحاث العلمية،وفق اعلام الحوثيين.
يُذكر أن مليشيا الحوثي بدأت العمل على إنشاء قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، منتصف 2016م، بإشراف مباشر من أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني في صنعاء يدعى مرتضى عابدين.
وسبق أن قررت مليشيا الحوثي تعليق الدراسة في بعض أقسام الجامعة، وخاصة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، لصالح اللغة الفارسية التي توليها اهتماما خاصا.