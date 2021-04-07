مخطط ايراني جديد في صنعاء و“حسن إيرلو“ يجري الترتيبات لبدء التنفيذ المهرة ترفع الجاهزية العسكرية والأمنية والمحافظ يصدر توجيهات تفاصيل جديدة حول استهداف السفينة الإيرانية قبالة السواحل اليمنية ومن الجهة المتورطة في الهجوم؟ شاهد يمنيون عالقون منذ أيام و”جميح“ يقترح حلاً.. ماذا يحدث في منفذ ”الوديعة“؟ ولماذا مُنع المسافرين من العودة الى بلادهم؟ تسجيل أعلى حصيلة يومية للمتعافين من كورونا منذ ظهور الفيروس في اليمن السيسي يحذر اثيوبيا: كل الخيارات مفتوحة بشكل مفاجئ انتهى واحد من أشهر خلافات الفنانيين...أنغام ترد على اعتذار أصالة إصابة أحمد أبوهشيمة بفيروس كورونا وياسمين صبري في العزل وزير الإعلام: تصريحات الحوثي بشأن تبادل الأسرى تضليل سياسي وسط انهيارات عسكرية في مأرب.. مليشيا الحوثي تصفي قيادات بارزة صنعاء
وجه محافظ محافظة المهرة(شرق اليمن) محمد علي ياسر، اليوم الاربعاء، برفع جاهزية الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
وشدد خلال لقائه بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على تطوير قدرات الوحدات الأمنية والعسكرية.
واشار إلى أن المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها البلد تتطلب من الجميع رفع اليقظة والحس الأمني.
كما شدد على أن تقوم الوحدات الأمنية والعسكرية بدورها في عملية ضبط المنافذ والموانئ باعتبارها مصادر مهمة وحيوية ورافدة للدولة وللمحافظة.
الى ذلك اعتمد المحافظ، مشاريع تنموية في مديرية شحن، تشمل مولدات كهربائية وشبكات مياه.
وفي سياق آخر اطلع المحافظ على أوضاع مستشفى الغيضة المركزي، واستمع من مدير المستشفى محسن بلحاف، إلى شرح عن أوضاع المستشفى، وأهم الخدمات التي يقدمها.