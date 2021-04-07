المهرة ترفع الجاهزية العسكرية والأمنية والمحافظ يصدر توجيهات

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه محافظ محافظة المهرة(شرق اليمن) محمد علي ياسر، اليوم الاربعاء، برفع جاهزية الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وشدد خلال لقائه بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على تطوير قدرات الوحدات الأمنية والعسكرية.

واشار إلى أن المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها البلد تتطلب من الجميع رفع اليقظة والحس الأمني.

كما شدد على أن تقوم الوحدات الأمنية والعسكرية بدورها في عملية ضبط المنافذ والموانئ باعتبارها مصادر مهمة وحيوية ورافدة للدولة وللمحافظة.

الى ذلك اعتمد المحافظ، مشاريع تنموية في مديرية شحن، تشمل مولدات كهربائية وشبكات مياه.

وفي سياق آخر اطلع المحافظ على أوضاع مستشفى الغيضة المركزي، واستمع من مدير المستشفى محسن بلحاف، إلى شرح عن أوضاع المستشفى، وأهم الخدمات التي يقدمها.