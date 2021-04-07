تفاصيل جديدة حول استهداف السفينة الإيرانية قبالة السواحل اليمنية ومن الجهة المتورطة في الهجوم؟ شاهد يمنيون عالقون في المنفذ من أيام.. ماذا يحدث في الوديعة ولماذا منع المسافرين من العودة الى بلادهم؟ وجميح يقترح حلا للمشكلة تسجيل أعلى حصيلة يومية للمتعافين من كورونا منذ ظهور الفيروس في اليمن السيسي يحذر اثيوبيا: كل الخيارات مفتوحة بشكل مفاجئ انتهى واحد من أشهر خلافات الفنانيين...أنغام ترد على اعتذار أصالة إصابة أحمد أبوهشيمة بفيروس كورونا وياسمين صبري في العزل وزير الإعلام يطلق تصريحات نارية حول استعداد المليشيات الحوثية لتبادل الأسرى تضليل سياسي وسط انهيارات عسكرية في مأرب المليشيات الحوثية تعمل على تصفيات قيادات بارزة في صنعاء فيروس كورونا يفتك بميليشيات إيران ومستشفى الميادين يفيض بحالات الإصابة والوفيات الحكومة الشرعية تحسم موقفها من عملية تبادل الأسرى في تصريحات نارية لها ..الكل مقابل الكل
تتكدس مئات السيارات لمسافرين يمنيين في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية منذ أيام، وذلك بسبب منع دخول سيارات الدفع الرباعي الى اليمن.
ونشر عدد من اليمنيين العائدين الى بلادهم صورا وفيديوهات، تظهر عدد كبير من السيارات متوقفة في طوابير طويلة ومركونة على جنبات الطرقات ومواقف السيارات.
وقال بعض المسافرون لمأرب برس انهم عالقون في المنفذ بسياراتهم منذ نحو 10 أيام، مطالبين الجهات ذات الاختصاص في اليمن والسعودية التحرك وحل المشكلة.
يشار الى ان قرارات سابقة صدرت بمنع خروج سيارات الدفع الرباعي من السعودية إلى اليمن لأسباب تتعلق بالحرب واحتمال بيع بعض السيارات للحوثيين الذين يستخدمونها لاغراض عسكرية.
حل للمشكلة
وتفاعلا مع هذه القضية ،اقترح مندوب اليمن في اليونسكو ،الكاتب محمد جميح حلا لمشكلة العالقين في الوديعة بسبب منع دخول سيارات الدفع الرباعي.
وقال جميح في منشور -رصده محرر مأرب برس - على الفيسبوك ان هذه الإشكالية يمكن أن تحل باشتراط رجوع المغترب إلى المملكة بسيارته التي خرج بها.
واضاف: وهنا سيحرص الجميع على عدم بيع سياراتهم في اليمن، لأن عودتهم مشروطة بعودة السيارة.
وبحسب جميح فان الكثير من المغتربين الذين يريدون قضاء رمضان والعيد بين أهلهم في اليمن عالقون ويعيشون ظروفاً صعبة في المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية منذ أسبوعين.
وتابع: هناك الكثير من الأطفال والنساء لا ذنب لهم، وبعضهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.