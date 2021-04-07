السيسي يحذر اثيوبيا: كل الخيارات مفتوحة

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مع فشل الجولة الأخيرة من محادثات الكونغو حول سد النهضة، جددت القاهرة تحذيرها بأن كل الخيارات مفتوحة لحماية ما وصفته بحقها بالمياه.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء خلال افتتاح إحدى محطات معالجة المياه في البلاد، إن مصر تسعى لإستغلال كل الفرص للإستفادة من المياه مهما كانت التكلفة.
وأضاف أن قلق المصريين مستحق فيما يخص المياه، وأن كل الخيارات مفتوحة، على الرغم من تأكيده أن خيار التفاوض مع إثيوبيا هو الأفضل، حول مسألة سد النهضة.
وتابع: لم أغير حديثي من حق إثيوبيا التنمية، لكن بشكل لا يؤثر في حقوق مصر، مضيفا " بقول لأثيوبيا بلاش التعرض لنقطة مياه من مصر كل الخيارات مفتوحة.
إلى ذلك، أكد التنسيق مع المسؤولين في السودان حول هذا الملف الشائك.