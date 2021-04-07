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إصابة أحمد أبوهشيمة بفيروس كورونا وياسمين صبري في العزل

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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كشفت وسائل إعلام عن إصابة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري بفيروس كورونا المستجد.

وخضع أبو هشيمة لمسحة طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وفقا لموقع "إرم نيوز".

وأكدت مصادر أن ياسمين صبري تعيش حالة من القلق البالغ بعد مغادرة أحمد أبو هشيمة منزل الزوجية للإقامة في مكان آخر يمتلكه، ليكون بمعزل عن أسرته".

وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة مساء اليوم الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.

ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية، حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة.

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