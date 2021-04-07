فيروس كورونا يفتك بميليشيات إيران ومستشفى الميادين يفيض بحالات الإصابة والوفيات

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 369

مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا، بدأ الوباء يتغلغل بين عناصر الميليشيات الموالية لإيران في عدد من المناطق لا سيما في دير الزور، حيث يتركز وجودها، وسط تكتم شديد، على ما يبدو.

فقد أكد مصدر طبي من داخل مستشفى "فاطمة الزهراء" الخاص بالميليشيات في مدينة الميادين شرقي دير الزور، بأن هذا المركز الطبي أصبح عاجزًا عن استقبال المزيد من عناصر الميليشيات المصابين.

كما أوضح المصدر بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القسم المخصص لاستقبال مرضى كورونا امتلأ، حيث بلغ عدد المصابين داخله أكثر من 65 مقاتلا خلال أيام فقط.

إلى ذلك، أكد أن العمل جار على تجهيز قسم آخر داخل الثانوية الصناعية القريبة من المستشفى لاحتواء المصابين الجدد، وعزلهم داخل المدرسة.

يأتي هذا بعد أن أعلنت حكومة النظام السوري الأحد تقليص العمل في الوزارات والمؤسسات عامة لعشرة أيام جراء التفشي المتسارع للفيروس وسط أزمة اقتصادية خانقة.