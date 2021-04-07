بالأرقام ..فيروس كورونا يغزو روسيا وحالات الإصابة والوفيات تبلغ أرقاماً قياسية

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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم ، أن البلاد سجلت 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تعافى 8902 مصابا.
وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1747)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (702)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (533).
وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و597868 إصابة بالفيروس، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و220035 شخصا، وتوفي 101106 أشخاص.
وأطقلت روسيا منذ نهاية العام الماضي، حملة تلقيح شاملة ضد فيروس كورونا في كل الأقاليم