السعودية تزف اخبار سارة و تعلن عن قرارات جديدة تخص الحج والعمرة

الأربعاء 07 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين اليوم (الثلاثاء)، رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل، إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يومياً.

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أمس، اقتصار منح تصاريح العمرة وزيارة الحرمين الشريفين بدءاً من مطلع شهر رمضان على الأشخاص المحصنين، ويشمل ذلك الحاصلين على جرعتين من اللقاح، ومن أمضى 14 يوماً بعد الجرعة الأولى، والمتعافين من الإصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضافت: «حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية»، مبينة أن «عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة