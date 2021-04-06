هجوم حوثي جديد يستهدف المملكة والتحالف يعلن النتائج

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
إلى ذلك، أكد التحالف أن المحاولات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب.
وأوضح اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وكانت قناة المسيرة الحوثية قد نقلت مساء اليوم عن مايسمى ناطق القوات المسلحة يحيى سريع بان سلاح الجو المسير قد نفذ عملية استهدفت مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بخميس مشيط بطائرتي قاصف 2k.