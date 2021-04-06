هجوم يستهدف سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت سفينة شحن إيرانية لهجوم في البحر الأحمر، وتسبب ذلك في وقوع إصابات.

وذكرت شبكة "العربية/ الحدث"، اليوم الثلاثاء، أنها علمت من مصدر خاص أن السفينة التي تعرضت للهجوم تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن الهجوم وقع قبالة سواحل إريتريا.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن تقارير غير مؤكدة تفيد بوقوع الحادث، في الوقت الذي يشهد توترا عسكريا بحريا بين إسرائيل وإيران.

ونشرت الصحيفة تقريرا عن هذا الأمر بعنوان "استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر"، مضيفة: "السفينة التي تم استهدافها تحمل اسم "سافيز" وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني وتقوم بجمع معلومات استخبارية".

وقالت الصحيفة إنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من السلطات الإيرانية أو الإسرائيلية بشأن ما تم نشره من تقارير حول وقوع الحادث، الذي لم يتم تأكيد وقوعه من جهة مستقلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم 25 مارس/ آذار الماضي، أن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت في طريقها إلى الهند، تعرضت للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب.

وكانت وزارة المواصلات الإسرائيلية قد وجهت تحذيرا عاما، في وقت سابق، إلى سفن الشحن المملوكة لرجال الأعمال الإسرائيليين المبحرة في بحر العرب والخليج، خشية من استهدافها، وذلك في أعقاب استهداف سفينة إسرائيلية قبل شهر في خليج عمان.

وأضافت الوزارة أنه "في الأشهر الأخيرة سجل في خليج عمان والخليج، عدد من الحوادث ذات طابع إرهابي ضد سفن تجارية وناقلات تابعة لدول عديدة في العالم"، موضحة أنه "في أعقاب ذلك أجريت تقييمات للوضع بين الأجهزة الأمنية الدولية، الاستخبارية والعسكرية التي ناقشت تهديدات محتملة تهدد المركبات البحرية".