”النمر العربي“ يظهر في أبين والحكومة تحذر

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء 6أبريل/نيسان، من خرق حظر صيد الحيوانات المعرضة للانقراض خاصة النمر العربي.

يأتي ذلك بعد أيام من صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اصطياد مواطنين في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي البلاد نمراً عربياً من فيصلة نادرة ومهددة بالانقراض، بحسب النشطاء.

وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على "ضرورة الامتناع عن صيد الحيوانات البرية المهددة بالانقراض"، داعياً المواطنين ومرتادي المحميات الطبيعية والبرية والصيادين إلى "المبادرة بإطلاق وإعادة ما يتم صيده من هذه الحيوانات إلى موائلها".

وشدد الوزير وفق وكالة سبأ الحكومية أن على الأجهزة المختصة "اتخاذ الإجراءات العقابية والقانونية بحق من يخالف قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، وكل ما يندرج في إطار اتفاقية CITES الدولية الموقعة عليها بلادنا".

ودعا الشرجبي، المواطنين والصيادين، إلى "ضرورة الحفاظ على البيئة وعدم العبث بها، والتوقف عن التعرض للحيوانات المعرضة للانقراض بما في ذلك النمور العربية التي تعد واحدة من الأنواع الهامة في البيئة البرية اليمنية"

ولفت الى أن الوزارة "تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية بحماية البيئة في اليمن والإقليم، على ترتيب بيئة ملائمة لحماية الانواع المنقرضة وفي المقدمة منها النمر العربي الذي تكررت حوادث اصطياده خلال الاشهر الماضية".