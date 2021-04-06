بسبب هيكلها وشكلها فنانة خليجية تعلن : أنا ملكة جمال الكون والعالم

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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خرجت الفنانة هند البحرينية عن صمتها إزاء التنمر ضدها من جانب البعض، وذلك بسبب "هيئتها الشكلية من ناحية وجهها الطويل وأنفها".

وقالت في مقطع فيديو عبر تقنية البث المباشر، من خلال حسابها على موقع "إنستغرام"، إنها لا تضع ذلك التنمر في اعتبارها ولا ترى نفسها سوى ملكة جمال.

وتابعت "ايش اسوي الزمن سيحه.. الناس تدبح روحها عشان تطلع حنكها مترين قدام عشان يصير وجهها طويل.. وانت تقول وجهي طويل؟".

وعقبت هند البحرينية قائلة إن من يراها في الحقيقة يصرح لها بأن ملامحها أصغر وأنها عند الظهور أمام الكاميرا تكون ملامحها أكبر، رافضة الانصياع للبعض الذي طالبها بعمل "بلوك" لمن يتنمرون ضدها.

وأكدت هند البحرينية أن لديها ثقة كبيرة في شكلها، وأنها تشعر بأنها ملكة جمال الكون والعالم، قائلة: "قسما بالله العظيم.. هل هادا نرجيسية ولا شي طبيعي ما أدري".