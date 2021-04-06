المستجدات العسكرية الميدانية.. افشال هجوم من ثلاثة محاور بالضالع وتقدم للقوات الحكومية في تعز وخسائر حوثية بـ”كسارة مأرب“

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت القوات الحكومية، الثلاثاء 6 أبريل/نيسان، إحراز تقدم ميداني جديد في جبهة الأحكوم، بمديرية حيفان جنوب تعز (جنوب غربي اليمن).

ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية قولها، إن "قوات الجيش نفذت، اليوم، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الأحكوم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع".

وأكدت المصادر، مصرع 7 من عناصر مليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير طقمين للمليشيا.

وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة قد بدأت مطلع مارس الماضي عملية عسكرية واسعة لكسر الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة، واستكمال تحرير المحافظة.

كسر هجوم بالضالع

الى ذلك، أفشلت القوات الحكومية، هجوما من ثلاثة محاور لمليشيا الحوثي على قطاع الفاخر، بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).

وبحسب مصدر عسكري، افشلت القوات الحكومية، هجوما واسعا للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا تحت غطاء ناري كثيف على مواقعها في مناطق "حبيل الكلب، المحطات، لكمة عثمان"، بقطاع الفاخر، غربي مديريةمديرية قعطبة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين التاسعة مساء الاثنين بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة استمرت لاكثر من ساعة، في حين مازالت التوترات العسكرية والتراشقات النارية حاضرة في عدد من جبهات القطاع حتى كتابة الخبر فجر الثلاثاء.

وذكر المصدر ان المجاميع الحوثية المهاجمة مُنيت بخسائر فادحة بشريا وعسكريا قبل ان يلوذ البقية بالفرار.

خسائر حوثية بمأرب

في السياق، لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية، مصرعهم وجرح آخرين، في مواجهات خاضتها ضدهم القوات الحكومية والمقاومة غربي مأرب، (شمال شرقي اليمن).

وبحسب مصدر عسكري ميداني خاضت القوات الحكومية والمقاومة معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية الارهابية في جبهة الكسارة استمرت لساعات.

إلى ذلك دكت وحدة المدفعية تحصينات ومواقع للمليشيا في ذات الجبهة، مما أسفر عن العمليتين وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لها.

وذكر المصدر ان قواتهم الحقت خسائر فادحة في الارواح والعتاد بين اوساط العناصر الحوثية خلال معارك الشهرين الماضيين.