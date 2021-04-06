حزب الإصلاح بمحافظة تعز ينعي أحد كبار قيادات الشرعية بالمحافظة

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعث التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبد الحكيم عون وكيل المحافظة الذي وافته المنية هذا اليوم في أحد مشافي المدينة.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح تعز عبد الحافظ الفقيه "لقد كان الدكتور عبد الحكيم عون ركيزة من ركائز المحافظة سواء في أدواره النضالية في المقاومة الشعبية و مواجهة مليشيا الكهنوت المرتهنة لإيران، أو لما كان يمثله من دور وطني واجتماعي فاعلين، و هي الأدوار التي تخسرها تعز برحيله، بل ويعد خسارة للوطن ككل".

وأضاف "التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز و هو ينعي هذه الهامة الوطنية فإنه يتقدم بتعازيه الخالصة للإخوة قيادة رابطة اليمن الاتحادي بتعز، و لأبناء الفقيد وأسرته الكريمة و لكافة أهله و محبيه و لأبناء محافظة تعز عامة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، و أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.. و إنا لله و إنا إليه راجعون".

مأرب برس يعيد نشر نص التعزية

ببالغ الحزن و الأسى ينعي التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز الدكتور/ عبد الحكيم عون وكيل المحافظة الذي وافته المنية هذا اليوم في أحد مشافي المدينة.

لقد كان الدكتور عبد الحكيم عون ركيزة من ركائز المحافظة سواء في أدواره النضالية في المقاومة الشعبية و مواجهة مليشيا الكهنوت المرتهنة لإيران، أو لما كان يمثله من دور وطني واجتماعي فاعلين، و هي الأدوار التي تخسرها تعز برحيله، بل ويعد خسارة للوطن ككل.

والتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز و هو ينعي هذه الهامة الوطنية فإنه يتقدم بتعازيه الخالصة للإخوة قيادة رابطة اليمن الاتحادي بتعز، و لأبناء الفقيد وأسرته الكريمة و لكافة أهله و محبيه و لأبناء محافظة تعز عامة، سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، و أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.. و إنا لله و إنا إليه راجعون.

رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح

عبد الحافظ الفقيه

الثلاثاء 6 أبريل 2021