محمد بن زايد يعلن بدء التشغيل في أولى محطات الطاقة النووية بالإمارات

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجاري في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

ووصف الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ الحدثَ بالإنجاز التاريخي.

وكتب ولي عهد أبوظبي ”بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين.. اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية“.

من ناحيته، اعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء أن بدء التشغيل التجاري في أولى محطة براكة للطاقة النووية السلمية ”محطة تاريخية للإمارات“.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“ إنها ”محطة تاريخية دخلتها الإمارات اليوم.. جهد 10 أعوام.. و2000 مهندس وشاب إماراتي.. و80 شريك دولي.. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة“.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد ”أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الإمارات.. مبروك لأخي محمد بن زايد..“.