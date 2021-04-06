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خرجت الفنانة هالة فاخر لأول مرة، حيث كشفت عن طبيعة دورها في مسلسل "نجيب زاهي شركس" مع الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.
و أكدت على أنها ستموت في الحلقة الأولى، تاركة له 3 أبناء لا يعرف من فيهم ابنه، و لكنها رفضت حسم طبيعة ظهورها في بقية حلقات العمل وهل ستجسد شخصية شبح يظهر ليحيى الفخراني كما روج البعض، أم ستأتي مشاهدها "كفلاش باك"، وفق (سيدتي).
و أشارت إلى أنها لا تريد حرق مفاجآت المسلسل، ولكنها تريد إرسال رسالة للفنانين الشباب قائلة: الدور مش بكبره لكن بتفاصيله، وممكن أظهر في حلقة واحدة فقط وأترك أثرا لا يتحقق بالظهور في ثلاثين حلقة.
وأعلنت هالة فاخر عن إعدادها برنامجًا جديدًا بعنوان "أطفال بلدنا" يهدف لتعليم الأطفال، من سن 3 سنوات إلى سن 16 عامًا، تاريخ الدولة المصرية، وعاداتها وتقاليدها وحضارتها، موضحة أن البرنامج يهدف إلى توعية الأطفال من مطلِقي الشائعات، والذين يسعون لتسميم أفكارهم.