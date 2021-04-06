الامارات تسابق الزمن لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل تعرف على أحدث خدمة تقدمها أبوظبي لتل أبيب

الثلاثاء 06 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن إطلاق خدمتها الإخبارية الجديدة باللغة العبرية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللغات التي تقدم الوكالة خدماتها ارتفع إلى 19.

وقالت الوكالة إن هذه الخدمة الإخبارية توفر محتوى إعلاميا متكاملا باللغة العبرية يتضمن مواد خبرية وتقارير مكتوبة ومرئية يتم بثها عبر الموقع الرسمي للوكالة بالإضافة إلى حسابها الرسمي باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة "وام" إن "الخدمة الإخبارية الجديدة باللغة العبرية تسهم في توفير محتوى إعلامي يبرز التقدم في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل في المجالات كافة وذلك في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين في شهر سبتمبر من العام الماضي".

وأكد أن "الوكالة تمضي قدما في مسيرتها التطويرية وتحرص على تعزيز حضورها وتأثيرها الإعلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتوفير محتوى إعلامي يبرز الإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مدار 5 عقود ونشر رسالتها السامية باعتبارها نموذجا رائدا للتسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات".

وأضاف: "دولة الإمارات تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية يعيشون في تناغم تام وفريد ويسهم هذا التنوع في الخدمات الإخبارية التي تقدمها وكالة "وام" بـ 19 لغة في تلبية احتياجاتهم".