تحدث عن معركة «مـأرب»ودعا واشنطن لـ التحرّك..تقرير «أمـريكي»يكشف عن منفذين يتعامل معها «الحوثي» لـ استيراد الأسلحة ودور «الحرس الثوري»في تطوير صواريخ المليشيات إياك أن تشرب الشاي في هذه الحالة.. لن ينفع الندم بعدها المستجدات العسكرية الميدانية.. افشال هجوم من ثلاثة محاور بالضالع وتقدم للقوات الحكومية في تعز وخسائر حوثية بـ”كسارة مأرب“ حزب الإصلاح بمحافظة تعز ينعي أحد كبار قيادات الشرعية بالمحافظة محمد بن زايد يعلن بدء التشغيل في أولى محطات الطاقة النووية بالإمارات الفنانة هالة فاخر سأموت في أول يوم من رمضان".. ما القصة ؟ هل حقا طالبت السعودية بالإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق؟ الحكومة: جاهزون لتبادل الأسرى الكل مقابل الكل بمناسبة رمضان الامارات تسابق الزمن لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل تعرف على أحدث خدمة تقدمها أبوظبي لتل أبيب ألمانيا تحسم موقفها من لوف بعد الهزيمة التاريخية
أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن إطلاق خدمتها الإخبارية الجديدة باللغة العبرية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللغات التي تقدم الوكالة خدماتها ارتفع إلى 19.
وقالت الوكالة إن هذه الخدمة الإخبارية توفر محتوى إعلاميا متكاملا باللغة العبرية يتضمن مواد خبرية وتقارير مكتوبة ومرئية يتم بثها عبر الموقع الرسمي للوكالة بالإضافة إلى حسابها الرسمي باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة "وام" إن "الخدمة الإخبارية الجديدة باللغة العبرية تسهم في توفير محتوى إعلامي يبرز التقدم في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل في المجالات كافة وذلك في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين في شهر سبتمبر من العام الماضي".
وأكد أن "الوكالة تمضي قدما في مسيرتها التطويرية وتحرص على تعزيز حضورها وتأثيرها الإعلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتوفير محتوى إعلامي يبرز الإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مدار 5 عقود ونشر رسالتها السامية باعتبارها نموذجا رائدا للتسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات".
وأضاف: "دولة الإمارات تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية يعيشون في تناغم تام وفريد ويسهم هذا التنوع في الخدمات الإخبارية التي تقدمها وكالة "وام" بـ 19 لغة في تلبية احتياجاتهم".