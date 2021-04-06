ألمانيا تحسم موقفها من لوف بعد الهزيمة التاريخية

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كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لا يفكر في الاستغناء عن يواخيم لوف مدربا لمنتخب المانشافت قبل الموعد المقرر لرحيله عن منصبه على الرغم من الخسارة التاريخية أمام مقدونيا الشمالية
وسيبقى لوف مدربا لمنتخب ألمانيا في نهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة خلال الصيف المقبل، كما أعلن رئيس الاتحاد الأألماني فريتس كيلر، الثلاثاء في مقابلة لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار.
ويواجه لوف البالغ 61 عاما ضغوطات كبيرة منذ أن سقط فريقه سقوطا مدويا أمام إسبانيا 0-6 في نوفمبر الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية، في حين كانت الخسارة الاخيرة أمام مقدونيا الشمالية المتواضعة 1-2 الأولى للمانشافت في تصفيات المونديال منذ 20 عاما، وتحديدا منذ سقوط مدو آخر أمام انجلترا 1-5 في ميونيخ عام 2001.
وعانى المنتخب الألماني من عدم ثبات في المستوى منذ خروجه المذل من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 باحتلاله المركز الأخير في مجموعة ضمت السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.
وسيترك لوف منصبه رسميا مع نهاية كأس أوروبا المقررة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين، بعد 15 عاما على دكة المدربين مع المانشافت.
وقال رئيس الاتحاد الالماني كيلر لـ "بيلد": "المباراة المخيبة ضد مقدونيا الشمالية لم تغير أي شيء في ما يتعلق بمخططاتنا".
وأضاف "سيقوم (جوغي) لوف وفريقه بتحليل كل شيء للتوصل إلى استنتاجات وتحقيق النجاح في نهائيات كأس اوروبا".
وأدت الخسارة الأخيرة إلى تراجع ألمانيا في المجموعة العاشرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بالتساوي مع مقدونيا الشمالية، وبفارق 3 نقاط عن أرمينيا المتصدرة، لتتعالى الأصوات المطالبة برحيل المدرب قبل النهائيات القارية.
بيد أن الاتحاد الألماني يصر بأنه ليس مستعجلا لاختيار خليفة لوف الذي عين مدربا بعد نهائيات مونديال ألمانيا عام 2006 خلفا ليورغن كلينسمان، علما بأن لوف كان مساعدا للاخير في النهائيات العالمية.
وقال المدير الرياضي في منتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف: "خطتي تكمن في اقتراح خليفة (للوف) على مقربة من إقامة النهائيات القارية".
وأشار بيرهوف بأنه سيجري محادثات إضافية "في الأسابيع المقبلة" بشأن اختيار المدرب الجديد للمنتخب الألماني حيث يبرز اسم المدير الرياضي في لايبزيغ حاليا رالف رانغنيك من بين المرشحين.